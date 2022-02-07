Esra Erol'da 7 Şubat 2022 Pazartesi Tekrarı İzle! Esra Erol'da 7 Şubat 2022 Pazartesi Neler Oldu?

Esra Erol'da geçtiğimiz haftalarda canlı yayında yaşanan sarf ettiği sözler sebebiyle RTÜK'e yoğun şikayet gitmişti. RTÜK tarafından gelen kararlar doğrultusunda 1 gün yayın durdurma cezası alan Esra Erol'da yeni haftanın programı Atv ekranlarında canlı başladı. Programı kaçıran seyirciler ise program tekrarını haber50.com sayfasının devamında bulabilir.

ESRA EROL 7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ PROGRAMI CANLI İZLE, TEKRARI İZLE!

Geçtiğimiz hafta Esra Erol'da yaşanan problemler sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Esra Erol'da yeni haftada farklı konular gündemde ele alınıyor. Program tekrarını izlemek için yazımızın devamını okuyunuz.

Esra Erol'da programının bölüm tekrarları program bitmesinin hemen ardından Atv Youtube kanalında yayınlanmaktadır. Peki 7 Şubat 2022 Pazartesi bölümü program tekrarı yayınlandı mı? İşte detaylar..

haber50.com editörlerinin araştırmaları sonucunda ise Pazartesi günü program tekrarı Atv Youtube kanalına saat 19:30 gibi yüklenecek. Yüklendiğinde ise izleyiciler bu sayfadan tekrar bölümünü bulabilir.

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RTÜK'TEN ESRA EROL'DA PROGRAMINA CEZA!

Programda yaşanan olaylar tüm Türkiye gündemine geçtiğimiz günlerde oturdu. Öyle olacak ki ünlü sanatçılar Hazal Kaya ve Doğa Rutkay gibi isimler Esra Erol'a büyük tepkiler gösterdi. İşte sanatçılardan tepkiler gelmişti. Yaşanan olayların ardından süre geçmesinin ardından RTÜK cezaları açıkladı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamala ile birlikte cezalar paylaşıldı. RTÜK üyesi Okan Konuralp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "RTÜK, bugünkü toplantısında 'Esra Erol’da' programı için ATV’ye, “Serap Peköz’le G. Peşinde” programı için StarTv’ye yüzde 1 idari para cezası verdi. Programların içerikleri dikkate alındığında, daha yüksek bir ceza verilmesi yönündeki düşüncem nedeniyle, karara karşı oy verdim" ifadesini kullandı.