Esra Erol'da 31 Ocak 2022 Pazartesi Tekrarı İzle! Esra Erol'da 31 Ocak 2022 Pazartesi Neler Oldu?

İzdivaç programları ile ününe ün katan Esra Erol, RTÜK tarafından gelen bu tarz programlarının kapatılmasına ilişkin karar sonrasında bir dönem yeni format arayışlarında kalmıştı. Tekrar Atv kanallarında aile ilişkilerini canlı yayında çözmeye çalışan Esra Erol kısa süre içerisinde eski takipçi kitlesine ulaştı. Geçtiğimiz hafta canlı yayında yaşanan olaylar ise Esra Erol'da programında ortalığı karıştırmıştı. Esra Erol'un canlı yayında sarf ettiği sözlere büyük tepkiler gelirken haftanın ilk günü yayınlanan bölümde neler yaşandı merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

ESRA EROL 31 OCAK 2022 PAZARTESİ PROGRAMI CANLI İZLE, TEKRARI İZLE!

Haftanın ilk günü belirli sebepler nedeniyle programın canlı bölümünü izleyemeyen izleyiciler ise Pazartesi gün ki programının tekrarını araştırmakta. Program tekrarını izlemek isteyen izleyiciler ise tekrar bölümlerinin nerede yayınladığını merak etmektedir.

Esra Erol'da programının bölüm tekrarları program bitmesinin hemen ardından Atv Youtube kanalında yayınlanmaktadır. Peki 31 Ocak 2022 Pazartesi bölümü program tekrarı yayınlandı mı? İşte detaylar..

haber50.com editörlerinin araştırmaları sonucunda ise Pazartesi günü program tekrarı Atv Youtube kanalına saat 19:30 gibi yüklenecek. Yüklendiğinde ise izleyiciler bu sayfadan tekrar bölümünü bulabilir.

ÜNLÜ SANATÇILARDAN BÜYÜK TEPKİLER VAR!

Programda yaşanan olaylar tüm Türkiye gündemine geçtiğimiz günlerde oturdu. Öyle olacak ki ünlü sanatçılar Hazal Kaya ve Doğa Rutkay gibi isimler Esra Erol'a büyük tepkiler gösterdi. İşte sanatçılardan gelen tepkiler...

Hazal Kaya'nın Twitter hesabından paylaştığı o açıklamalar..

"Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara 'Orada ne işi varmış?' demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?"

Bir tepkide Doğa Rutkay'dan geldi..

"Bu nasıl bir yayın? Biz kızlarımızı kadınlarımızı korumaya, bunca insan birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken! Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" dedi.