Esra Erol'da 28 Ocak 2022, Cuma Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol En İyi Kadın Kuşağı Programı ödül aldığını söylerken ödül teslimi için Türkiye Kentsel Dönüşüm Derneği'nden kişiler stüdyoya geldi, konuşma yaptı. 24 yaşında olan Ankara'dan gelen Habip Bey, 2021 yılının Ağustos ayında eşi Merve ile evlendiğini, eşinin kendisinden 8 yaş büyük olduğunu ama her şeyi ile kabul ettiğini, çocuğunu da kabul ettiğini, ilk başta ailesinin istemediğini ama sonra kabul ettiklerini, nikah kıydıktan sonra eşinin ihanetini yakaladığını anlattı.

Merve Hanım, babasına boşanacağım dediği için babasının kendisine tokat attığını söylerken Esra Erol'un sorusu üzerine "Belki yayın dolayısı ile uzatıyorsunuz ama ben uzatmak istemiyorum" dedi. Sezer Bey, kendisinin şu an hiçbir ilgisi olmadığını savunurken Habip Bey, eşinin telefonda mesajlaştığı kişide dünya emojisi ve iki tane m yazdığını yani dünyam diye kaydettiğini söyledi. Burcu Hanım stüdyoya geldi.

Şaban Bey eşini görünce heyecanlandığını, sarılmak istediğini, eşini 18 Ocak sabahından beri görmediğini, çok özlediğini, 1 haftanın kendisi için ölüm olduğunu söyledi. Şaban Bey canlı yayında kıskançlıktan izleyenlere hakaret ettiğini dile getirip eşini Tik Tok'a kendisinin alıştırmadığını belirtti. Şaban Bey insanların kendisinin 24 saat küfür ettiğini sandığını ama öyle olmadığını dile getirince Esra Erol, o zaman günlük hayatta herkes küfür ediyorsa şimdi kendisinin de Şaban Bey'e küfür edeceğini söyledi. Hatice Hanım, Murat Bey ile beraber yaşadıklarını, bir ilişki yaşadıklarını, evden giderken 6 muhabbet kuşu ve papağanı da aldığını dile getirdi.

Selahattin Bey eşinin neden evden gittiğini sorunca Hatice Hanım eşinin bu soruyu kendisine sormasını, eşi ile muhatap olmak istemediğini, eşinden boşanmak istediğini, 7 aydır boşanma olsun diye beklediğini, eşinin kendisini mağdur ettiğini, herkese rezil ettiğini söyledi. Ayça ve Yusuf stüdyoya geldi. Yusuf, Ayça barıştığı zaman çocuğum için yuvamı kurtarıyorum dediğini o sebeple gittiğini, mesaj atıp ben kocamla barıştım dediğini dile getirdi. Ayça, bağırarak eşini istemediğini, niye iftira attığını sordu. Ayça, Batuhan'ın evine gittiğinde kayınvalidesi ve kayınbabasının evde olmadığını, çocuğu hastaneye götürecek olduğunu ama kayınvalidesinin izin vermediğini söyledi.

Esra Erol Kahramanmaraş'tan gelen Şaban Bey'in 18 Ocak tarihinde eşi Burcu Hanım'ın ayakkabı almaya gidiyorum diye evden çıktığını bir daha haber olmadığını söyledi.

Şaban Bey eşi ile beraber Tik Tok'a girdiklerini, beraber videolar çektiklerini, canlı yayın açtıklarını, takipçilerle sohbet ettiklerini, espri muhabbet olduğunu, takipçilerin de nerelisiniz tarzı sorular sorduğunu, zamanla insanın karşıdaki insana alıştığını dile getirdi. Burcu Hanım, evi terk etmeyi çok düşündüğünü ama eşinin Tik Tok dolayısı ile kendisinin çok üzerine geldiğini, imalarda bulunduğunu, en son evden kaçmak zorunda kaldığını, biri için kaçmadığını, 13 senedir evli olduğunu eşi ile de hep tartıştığını, bunu Tik Tok'a bağlamasına çok sinirlendiğini söyledi. Esra Erol, Selahattin Yıldız'ın Çanakkale'den geldiğini, 6 yıllık hayat arkadaşı Hatice Hanım'ın evden kaçtığını, papağanı da götürdüğünü söyledi.

Selahattin Bey, kendisini en çok üzenin eşinin papağanını götürmesi olduğunu, papağanının adının Paşa olduğunu, 2 yıldır ona baktığını, eşinin Murat isimli kişi için evden kaçtığını, eşinin Murat Bey ile sosyal medyada tanıştığını söyledi. Hasan Bey, Fatma Hanım'ın sonuna kadar yalan söylediğini, yeğeni evliyken Fatma Hanım'ı üzerine geldiğini dile getirince Asiye Hanım, adamsa sahneye gelmelerini istedi. Fatma Hanım bu arayan adamın da ilk karısını bıraktığını, onun da yuva yıktığını onun yuvası mı olduğunu sordu. Hasan Bey kendisinin boşandığını sonra evlendiğini, yeğeninin evli olduğunun bilindiğini belirtip basit olunmamasını istedi. Esra Erol, Ali Bey'in evli olduğunu da cezaevine girecek olduğunu da bildiğini vurguladı. Hasan Bey yeğeninin torunu olduğu haberini şimdi duyduğunu iddia etti. Ayça, eşinin birileri ile yazıştığını gördüğünü, 15 yaşındaki zihinsel engelli kızı taciz ettiğini gördüğünü, eşinin kendisine şiddet gösterdiğini, eşinin annesinin de kendisini dövüp sokağa attığını, kimsesi olmadığı için Yusuf'u aradığını, kendi rızası ile Yusuf'un yanına geldiğini, sevdiğini, eşinden de boşanmak istediğini söyledi. Esra Erol bu konu ile ilgili aile bakanlığının inceleme yapması gerektiğini, asıl mevzunun çocuk nerede olmalı sorusu olduğunu söyledi.

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Esra Erol'da Hakkında

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!