Esra Erol'da 12 Kasım 2020 Perşembe Tek Parça HD ATV Canlı İzle

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İlgi ile takip edilen programda sıra dışı olaylar ile ses getirmeye devam ediyor. Peki Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 12 Kasım Perşembe Esra Erol canlı izleme sayfası...

Esra Erol’da bugün… Abdullah Bey eşinin 10 yaşındaki kızı ile Ferdi Haktan’a kaçtığını iddia ediyor. 20 yıllık evli olduklarını söyleyen Abdullah Bey eşinin 06.10.2020 tarihinde evden hastaneye gidiyorum diye evden çıktığını bir daha dönmediğini açıkladı. Abdullah Bey eşinin iki çocuğunu da hastaneye götürdüğünü ama bir çocuğunu eve yollayıp nerede olduğunu söylememesi tembih ettiğini sözlerine ekleyen Abdullah Bey, tüm hastaneleri dolaştığını ama bulamadığını bugüne kadar tüm çocuklarını kredi çekerek büyüttüğünü ve borçlarını ödediğini belirtti. Eşinin daha önce psikolojik tedavi gördüğünü ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. Leyla Hanım ağabeyi ve yengesinin 2 yaşındaki çocuğunu kendisinden kaçırdığını ve göstermediğini iddia ediyor. Leyla Hanım hamile iken dini nikâhlı eşinden ayrıldığını zor zamanlar yaşadığını ve ailesinin kendisine sahip çıkmadığını mecbur kalıp dini nikâhlı eşi Murat’ın yanına döndüğünü onun engelli ve devlet memuru olduğunu çocuğunu onun yanında dünyaya getirdiğini söyledi. 5 ay sonra eşiyle yine anlaşmazlık yaşayınca ağabeyi Musa Yıldızer’e bıraktığını kendisini toparlayıp çocuğunu alacağını ama ağabeyinin çocuğunu vermediğini ekledi. Esra Erol Şerife Nur ile Hasan Hüseyin’in bugün anlaşmalı olarak boşandıklarını müşterek çocuğun velayetinin babaya verildiğini anne ile çocuğun ilişki kurmak için günlerin belirlendiğini açıkladı. Şerife Nur çocuğunun velayetini vermenin kendisine zor geldiğini ama çocuğunun tedavi sürecinde de yanında olacağını gerekirse Konya’ya yerleşeceğini gerekirse çocuğu için Hasan Hüseyin ile görüşebileceğini ifade etti. Esra Erol Utku’nun annesinin bulunduğunu ama bir araya getiremediğini söyledi. Utku dünden beri annesinin kendisini bir kere bile aramadığını söyledi. "Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de!

İşte 12 Kasım Perşembe Esra Erol canlı izleme sayfası...

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