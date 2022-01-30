Esra Erol Canlı Yayında Öyle Sözler Söyledi Ki.. Tüm Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! Esra Erol'a Sosyal Medyada Linç Kampanyası Başladı!

Türkiye'de izdivaç programları ile tanınan ve ün kazanan Esra Erol uzun yıllar sonrasında Atv ekranlarına yeni programı ile dönmüştü. Esra Erol'la programı ile birlikte Türkiye'de ki ailelerin problemlerini çözmeye çalışan Esra Erol son bölümünde yaptığı hareket ve konuşmalar ile 30 Ocak itibari ile Türkiye gündemine oturdu. Canlı yayında sinir krizi geçiren bir kadına sarf ettiği sözler sebebiyle linç yağmuruna tutulan Esra Erol henüz halen açıklama yapmadı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Esra Erol'la programında Elif ve Kadir'in olayları Türkiye gündemine oturdu. Evinin çatı katında saklanmış bir halde bulunan Elif ve Kadir'in olayı Atv ekranlarına konu oldu. Kadir Akkoy kim, eşi var? Elif ve Kadir olayının aslı neydi? Esra Erol neler söyledi? İşte detaylar haber50.com adresinde..

18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın hikayesi tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. 40 yaşında ve 2 çocuk babası olan Kadir Akkoyun'a kaçan Elif Yıldırım canlı yayında Esra Erol'un programına çıktı. Elif'in bulunması adına Esra Erol'a başvuran ailenin canlı yayında ki hareketleri ise tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kadir'in eşi ise canlı yayında ki açıklamaları ile olayları farklı bir yöne götürdü. Kadir'in eşinin açıklamaları ise şu şekildeydi. "Böyle bir şey mümkün değil. Ben şuan eşimin yanındayım"

Kadir'in eşi Ümit Hanım'ın tüm Türkiye'nin kafasını karıştıran açıklamaları sonrasında ise Kadir Akkoyun itirafta bulundu. 40 yaşında 2 çocuk babası Kadir Akkoyun, aynı apartmanın çatı katında sakladığı18 yaşındaki Elif'i eşi Ümit Hanım'ın karşısına çıkarttı. Stüdyoya gelen Elif Yıldırım canlı yayında sinir krizi geçirerek öfke kontrolünü kaybetti.

Esra Erol Neler Söyledi?

Atv ekranlarında Esra Erol'la programında sunucu Esra Erol'un işte o sözleri tüm Türkiye'nin tepkisine sebep oldu. İşte o açıklamalar..

"Aynı isyanı 2 çocuklu adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak içinde göster. Lütfen bu çocuklar için bir şey yapın, lütfen reşit olma yaşı daha da yukarı çıkarılsın. Bu çocuklara kendini korumayı öğretin. Hayatındaki en önemli şeyin eğitim olduğunu üniversite eğitimi ve meslek seçiminin ne demek olduğunu bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları gerektiğini öğretin. 18 yaşındaki kızların peşinden koşuyorum, onlara doğruyu göstermek için yalvarıyoruz. Kendi eşine çocuğuna babalık yapamayan düzgün duramayan birinden sana ne hayır gelir. Gerçekten çok üzülüyorum."

Edinilen bilgilere göre ise kızın rızası olmadan görüntülerinin gösterilmesi ve istismar görmesine rağmen Esra Erol'un açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.