Esra Erol Canlı İzle - 9 Kasım 2020 Pazartesi

Esra Erol’da bugün… Zeynal Bey’in eşi Göher Hanım’ı evine bağlanıldı. Göher Hanım, dün anlattığını yine anlatacağını ifade etti. Göher Hanım banka sorunları yüzünden boşandıklarını ama başka bir tartışmaları olmadığını ayrı ama huzurlu olarak aynı evde yaşadıklarını söyledi. Göher Hanım aslında formaliteden boşandığını bu esnada eşinin gelip temizlik işini halledecek birini getireceğini söylediğini bitişik binaya temizliğe gelen Türkmenistanlı bir kadının geldiğini onu çağıracağını ve ertesi gün çağırdığını birlikte kahvaltı yaptıklarını anlattı. Tazegül Kabakçı stüdyoya geldi. Tazegül Hanım, Zeynal ile anlaşmalı formalite evliliği yaptığını söyledi. Zeynal Bey Tazegül Hanım’ın yalan söylediğini ifade etti. Tazegül Hanım bir gün tanıdığı adamla evlenmesinin mümkün olmadığını Zeynal’ın kendisine bana sahip çık kimseyle görüşmüyorum kimsem yok dediğini bende sana sahip çıkayım dediğini o yüzden evlilik yaptığını açıkladı. Esra Erol anne Esma Tiryaki’nin bulunduğunu söyledi.

Esma Hanım stüdyoya davet edildi. Uğur ve annesi canlı yayında yıllar sonra buluştu. Esma Hanım oğlunun daha önce kendisini aradığını o dönem gelme istemiyorum dediğini şu anda karar veremediğini oğlunu bıraktığında 2 yaşında olduğunu söyledi. Uğur’un eşinin hamile olduğunu hep takip ettiğini söyleyen Esma Hanım babaannesinin dilendirebilecek biri olduğunu onlardan bir hayır görmediğini Uğur’u istemediğini kendisinin çocuk olarak evlendiğini daha sonraki yıllarda da Uğur’u almayı düşünmediğini 4 çocuğunun olduğunu onları hepsinin ikinci eşinden olduğunu huzurunun bozulmaması için Uğur’u alamadığını söyledi. Esma Hanım ikinci eşinden olan çocuklarının çocuk esirgemede büyüdüğünü eşinden ayrıldıktan sonra ikinci eşinin çocuklarını yurda verdiğini en küçük oğlunun evlatlık verildiğini açıkladı. Esma Hanım çocuklarının babaları tarafından doldurulduğunu hepsi iş tutunca babalarının çocuklarına yaklaştığını kendisiyle görüşmediğini açıklamalarına ekledi. Uğur Bey bazı şeyleri bildiğini ama annesinin incinmemesi için konuşmadığını annesinin kendisine hala düşman gibi baktığını ana oğul olmak istediğini ama annesinde o enerjiyi görmediğini dile getirdi. Esma Hanım, oğlunun kendisine kapısının her zaman açık olduğunu oğlunun telefonunu verirse arayacağını aramazsa yapacak bir şey olmadığını ifade etti.

Necati Bey ve Oğuz’un biyolojik anneleri Tülay Metin ve diğer eşinden olma Selma ile stüdyoya geldi. Tülay Hanım oğlunun yanına gitti ve Oğuz Bey elini öperim benim için sıkıntı yok çünkü bir şey ifade etmiyor dedi. Tülay Hanım, tek başına değil Necati Bey’in babasının da suçlu olduğunu çocuğunun yani Esra’nın başka bir aileye evlatlık verilmesi için imza ettiğini ama para almadığını ama eski eşinin para aldığını komşulardan duyduğunu söyledi. Esra Erol Necati Bey’in babası Kenan Bey’in cezaevinde olduğunu söyledi. Esra Erol; Esra Evans’ın önce Evans ailesine daha sonra Shatto ailesine 1991 yılında koruyucu aile olarak verildiğini söyledi. Esra Shatto’nun izine ulaştıkları açıkladı. Esra Erol, Esra Shatto’nun Necati’yi hiç unutmadığını hep onunla olmayı dilediğini ve 2012 yılında hayatını kaybettiğini açıkladı. ESRA SHOTTA 2012 yılında vefat etmiş. 10.09.2012 tarihinde lupus isimli deri hastalığından 2. Kez evlatlık verildiği aile de 16 yaşında kadar kaldığı belirtildi. Necati’nin kızı 2012 yılında dünyaya geldiğini ve adının da Esra olduğu ifade edildi

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