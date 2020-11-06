Esra Erol Canlı İzle - 6 Kasım 2020 Cuma

Esra Erol’da 5 Kasım

Necati ve hiç görmediği kardeşi Oğuz Mevlüt canlı yayında buluştu! Necati şimdi de ablası Esra Evans’ı arıyor! Hiçbir haber alınamayan Esra Evans nerede? 9 Eylül’de karısı Şerife Nur, 3 yaşındaki çocuğunu da alarak sosyal medyadan tanıştığı Abbas Çelik’in yanına gitti. Kayıp Şerife Nur’u Esra Erol buldu! Şerife Nur yayına bağlandı.

Şerife Nur stüdyoya gelecek mi? Tazegül’ü eski eşine bakıcı olarak aldı! Kısa süre sonra nikâh masasına oturdu ve sadece 3 ay evli kaldığı Tazegül tarafından yüzbinlerce lira dolandırılan Zeynel Bey’in isyanı! Annesini 27 yılda sadece bir kez gördü. 15 yıldır annesinden haber alamayan Uğur annesini arıyor!

Esra Erol’da 4 Kasım

38 yıllık mucize gerçek oldu! Esra Erol, Necati Bey’in hiç görmediği 38 yaşındaki Oğuz Mevlüt’ü buldu! Necati Bey kardeşi Oğuz yayına bağlandı! Oğuz stüdyoya gelecek mi? 13 Haziran’da velayeti Ebru’da olan 2 yaşındaki çocuğu kaçıran Mehmet Akyol hala çocuğu kaçırma devam ediyor! Mehmet Akyol ve ailesi Esra Erol’da ekibine saldırdı! Yadigâr Hanım’ın feryadı! Gelini Nermin’in oğlu ile arasını bozduğunu iddia etti! 5 çocuğunun yuvasını da Yadigar Hanım mı yıktı? Yadigar Hanım’ın oğlu kendisinin ve kardeşlerinin yuvasını annesi bozduğunu söyledi 9 Eylül’de karısı Şerife Nur, 3 yaşındaki çocuğunu da alarak sosyal medyadan tanıştığı Abbas Çelik’in yanına gitti diyen Hasan Hüseyin’in isyanı! Şerife Nur yayına bağlandı. Şerife Nur stüdyoya gelecek mi? Ece, Murat’la evlilik kararı aldı ve nikaha kadar Murat’ın yanında kalmak istediğini söyledi.! Ece’nin ailesi kızlarının evliliklerine onay verecekler mi? Kocası Halil ile gittiği piknikte fotoğraf çektirmek için oturduğu hamak evliliklerinin sonunu getirdi! Gülbahar’ın görümcesi Mukaddes Hanım yayına bağlandı ve kardeşinin yuvasını Gülbahar’ın annesi bozduğunu söyledi

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