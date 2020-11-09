Esra Erol 9 Kasım 2020 Pazartesi Programı Tekrarını Tek Parça İzle

Esra Erol’da bugün… Yusuf Bey eşinin kendisine kumpas kurduğunu iddia ediyor. Eşi Gamze’nin sahte hesaplar açarak kendisini aldattığını iddia ettiğini, kendisine kumpas kurduğunu ve 300 bin lirayı alarak ortadan kaybolduğunu açıkladı. 3 çocuk sahibi Yusuf Bey, 21 Eylül gecesi telefonuna “Müsait misin?” şeklinde başlayan mesajlar aldığını, mesaj atan kadını tanımadığını ve telefonun kime ait olduğunu bilmediğini söyledi.

Esnaf olduğunu söyleyen Yusuf Bey, aslında gece mesaj atanın kendi eşi olduğunu belirtti. 18 yaşındaki Utku, bugüne kadar hiç görmediği annesi Fikriye Ankut’la kendisini bıraktığı için bir kere olsun kendisiyle yüzleşmek istediğini söyledi. Annesinin, kendisini dokuz aylıkken terk ettiğini söyledi. Neden bıraktığına dair herhangi bir şey bilmediğini söyledi. Babası da cezaevinde olduğu için amcasıyla yengesinin kendisine baktığını söyledi. Şerife, yaptığının hatalı olduğunu kabul etti.

Hasan Hüseyin, boşanarak çocuğunun velayetini almak istediğini ve çocuğunun tedavisine devam edeceğini söyledi. Anakız Hanım, Şerifenur’u eleştirdi. Şerifenur da velayeti istediğini söyledi. Şerifenur, kimse durduk yere gitmez dedi. Hülya Kuran, herkesi yok sayarak planlı şekilde gitmesini eleştirdi. Çocuğunun rahatsızlığını göz ardı etmesini eleştirdi. ''Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de!

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