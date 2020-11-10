Esra Erol 10 Kasım 2020 Salı Canlı İzle
Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İlgi ile takip edilen programda sıra dışı olaylar ile ses getirmeye devam ediyor. Peki Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 9 Kasım 2020 Cuma Esra Erol canlı izleme sayfası...
Esra Erol’da bugün… Yusuf Bey eşinin kendisine kumpas kurduğunu iddia ediyor. Eşi Gamze’nin sahte hesaplar açarak kendisini aldattığını iddia ettiğini, kendisine kumpas kurduğunu ve 300 bin lirayı alarak ortadan kaybolduğunu açıkladı. 3 çocuk sahibi Yusuf Bey, 21 Eylül gecesi telefonuna “Müsait misin?” şeklinde başlayan mesajlar aldığını, mesaj atan kadını tanımadığını ve telefonun kime ait olduğunu bilmediğini söyledi.
Hasan Hüseyin, boşanarak çocuğunun velayetini almak istediğini ve çocuğunun tedavisine devam edeceğini söyledi. Anakız Hanım, Şerifenur’u eleştirdi. Şerifenur da velayeti istediğini söyledi. Şerifenur, kimse durduk yere gitmez dedi. Hülya Kuran, herkesi yok sayarak planlı şekilde gitmesini eleştirdi. Çocuğunun rahatsızlığını göz ardı etmesini eleştirdi. ''Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de!