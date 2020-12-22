Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. Yeni Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

ATV yayın akışına göre Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlama saati 20.00 gözüküyor.İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saar 21.00 itibari ile başlayıp, 23:50- 00:05 arasında bitiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz177. Bölüm

"Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer.

Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.

İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar. Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.