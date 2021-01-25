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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. Bölüm Fragmanı yayınlanmadı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. Bölüm Fragmanı henüz yayınlanmadı.
Gündem 25.01.2021, 11:18
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. Bölüm Fragmanı henüz yayınlanmadı.
Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.
Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.