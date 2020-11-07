Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm fragmanı yayında!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz’la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz’ı masaya davet eden Hızır Reis’in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı’nın markajına takılır. Bahar’ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar’ın karşısına dikilir.
Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, eşinin ölümünde parmağı olan Yaman Korkmaz’la savaşmaktan kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz’ı köşeye sıkıştırır. Yaman’ın babası Hamdi Korkmaz’ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"— atv (@atvcomtr) November 6, 2020
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de! @eskiyatv pic.twitter.com/VGgm07J3PL