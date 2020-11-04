Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir.

Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, eşinin ölümünde parmağı olan Yaman Korkmaz'la savaşmaktan kaçacak değildir.

Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

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171. BÖLÜM FRAGMANI henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında burada yer alacak