Dünyanın en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması milyoner yeni bölümü ile atvde! Yarışmada az önce sorulan yy sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hiçbir kara parçasına değmeden dümdüz giden bir geminin dünya üzerinde yapabileceği en uzun deniz yolculuğu hangi iki ülke arasında olur? sorusunun cevabı nedir?

Hiçbir kara parçasına değmeden dümdüz giden bir geminin dünya üzerinde yapabileceği en uzun deniz yolculuğu hangi iki ülke arasında olur?

A) Güney Afrika ve Kanada

B) Arjantin ve Norveç

C) Pakistan ve Rusya

D) Avustralya ve ABD

CEVAP : C) Pakistan ve Rusya