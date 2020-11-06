En Güzel Öğretmenler Günü mesajları - 24 Kasım 2020 Öğretmenler günü sms gönder!

Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur.



Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Eğitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi İle Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun



Dünyanın En Değerli Varlıkları Olan Siz Öğretmenler! Buğun, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz.



Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Turlu Fedakârlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun



Siz Öğretmenler “sevgi Elcileri” Siniz. Sınıfta Yasama Sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları Arasında Demokratlığın Simgesisiniz.



Siz Kara Göklerin Yıldızları, Işıtın Yurdumuzu Sabaha Kadar! Ama Düse Kalka, Ama Yiğit, Ama Umutlu… Âlin Benim Gönlümden De O Kadar. Ve Onlar, Yıldızlar Gibi Gözleri Işıl Işıl Yananlar! Oyuncak İçin Değil, Kâğıt Kalem, Kitap İçin Ağlayanlar. Cahit Kulebi







Öğretmen, Bir Bahçıvandır. En Güzel Gülleri O Yetiştirir. Hiç Yorulmadan, Bıkmadan, Usanmadan Bahçesindeki Güllere Su Verir Ve Onların Bakımını Titizlikle Yapar.



Öğretmenler, Altın Kanatlı Kelebeklerdir. Çiçeklerin Arasından Hiç Yorulmadan, Devamlı Uçarlar. çiçeklerine Toz Kondurmamaya Çalışırlar.





Öğretmen, Öğrencilerinin Üzerine Titreyendir. Gömleğimizin Düğmesi Acılınca Eliyle Kapatan, Alnımız Terleyince Mendiliyle Kurulayan, Ayağımıza Tas Dokunsa Bizden Önce Üzülendir.Okulun Vereceği İlim Ve Fen Sayesindedir Ki, Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir Ve Edebiyatı Bütün Güzellikleri İle Gelişir. AtatürkÖğretmenim Canım Benim Canım Benim Sen Bir Ana Sen Bir Baba Her Şey Olur Artık Bana Neşe Uzun Lafın Kısası Matematiğime Yüz VerseneMilletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. AtatürkÖğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.Dünyanın en değerli varlıkları olan sız öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz.Tüm Öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü' kutlu ve mutlu olsun.Kaynak:Milliyet.com.tr