Emanet Dizisi 39. Bölüm Canlı İzle (29 Ekim Perşembe)

YUSUF EVDEN KAÇIYOR

Emanet’te bu akşam Yaman ve Seher Yusuf’un evden kaçtığını öğrenince büyük bir şok yaşar. Yusuf nereye gitti?

39. Bölüm Özeti:

Yaman ve Seher, Yusuf’un kaçtığı haberiyle sarsılırken, İkbal ile Zuhal ise amaçlarına adım adım yaklaşıyordur. Kiraz, kızgın olan Ali’ye kendisini affettirmeye çalışırken, Ali tarafından terk edilen Begüm’ün öfkesi onu tehlikeli bir yola sürükler.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00’da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

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BİR EMANET’LE DEĞİŞEN HAYATLARIN ÖYKÜSÜ

“Her emanet kutsal bir yerde saklanır. Aşk kalbin en derininde…”

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf’u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman’ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor.

Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman… İki ayrı dünyanın, geceyle gündüzün bu savaşında tek kazanan olacak, o da AŞK… Bir emaneti aşkla korumaya çalışanların öyküsü Emanet ile ekrana taşınıyor.

Dizinin konusu:

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00’da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmenler: Ayhan Özen, Taner Tunç

Yardımcı Yönetmen: Umut Keten

Görüntü Yönetmeni: Ömer Yılmaz

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Saadet Parlak

Kostüm Sorumlusu: Gerçek Bitmez

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