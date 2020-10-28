Elma Sirkesi Nerelerde Kullanılır, Ne İşe Yarar?

Elma sirkesi antiseptik özelliği ile hem mutfakta hem de kişisel bakımda kullanılır. Sebzeler sirkeli suda bekletildiğinde üzerindeki mikroplar ölür.

Cildi yatıştırma özelliği bulunur.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Diş temizliğinde kullanılabilir, su ile karıştırılarak gargara yapıldığında ağız kokusunu ortadan kaldırır.

Bağırsak hareketlerini düzenler.

Düzenli kullanıldığında vücuttaki yağ yakımını hazırlandırır.

Kolesterolü düşürmede destek olur.

Tok tutucu özelliği ile diyetlerde sıklıkla kullanılır.

Kan şekerinin dengelenmesine yardım eder.

Ev temizliğinde hijyen sağlamak için tercih edilir.

Elma Sirkesi Saç Bakımı

Elma sirkesi ile saç maskesi ve saç bakımı mümkündür. Sirke, saçlara parlaklık verir, elma sirkesi ile ölü deriyi atarak saçta kepek sorununu uzaklaştırır. Elma sirkesi saç rengini açar mı sorusunun yanıtı evettir. Sirke saç rengini açmak için kullanılabilir. Renk değişimi olmadan, sadece bakım için maske yapılacaksa, özellikle boyalı saçlarda sirkenin su içinde iyice seyreltilerek maske yapılması önemlidir. Elma sirkesi ile saç maskesi nasıl yapılır diye sorarsanız, bir çay bardağı su ile elma sirkesini karıştırmalısınız. İçine bir çay kaşığı tuz eklendikten sonra karışımı saçlarınıza sürebilirsiniz. Saçınızda bir saat kadar bekleyen karışımı soğuk su ile durulayarak çıkarabilirsiniz. Elma sirkesi ve saç bakımı konusunda dikkat etmeniz gereken ise karışımın saç diplerine değmemesidir. Asidik olan karışım deride yanmaya sebep olabilir.

Elma Sirkesi ve Cilde Faydaları

Elma sirkesinin cilde faydaları arasında ölü deriden arındırma özelliği ilk sırada yer alır. Cildi temizleyen ve gözenekleri açan sirke, su ile karıştırılarak pamuk yardımıyla cilde sürülür. Cilt üzerindeki bakterileri öldürerek mikrobiyal sorunları azaltır. Akne gibi bakteri üremesi ile artan cilt sorunlarının tedavisinde destek olarak kullanılabilir. Cilt lekeleri için elma sirkesi kullanılabilir. Yüzdeki lekelerin açılmasına yardımcı olan sirke, düzenli kullanımda yaşlılık lekelerinin de açılmasına yardım eder. Soğan suyu ile elma sirkesi karıştırılarak yarım saat yüzde tutulur, leke açıcı bu maske durulanarak ciltten arındırılır. 15 günde bir kullanılması önerilen maske sonrasında düzenli güneş kremi kullanılması tavsiye edilir. Mantar gibi sorunlara da çare olan sirke, günlük kullanımda cildin kendini yenilemesine yardım eder. Tırnakları her gün yarım saat sirkeli tuzlu suda bekletmek sorunların azalmasını sağlar.

Elma Sirkesi ve Yüze Faydaları

Elma sirkesinin yüze faydaları tüm cilt tiplerinde geçerlidir. Hem yağlı cilde hem de kuru cilde sahip kişiler elma sirkesinin şifasından faydalanabilir. Cildin normal pH dengesine ulaşmasını sağlayan elma sirkesi, sivilce tedavisi yerine değil, destek olarak kullanılabilir. Sivilce için elma sirkesi kullanılıyorsa açık yara olmamasına dikkat edilmeli, bir uzmana danışılmalı ve elma sirkesi cilt lekelerine uygulanırken uzman bir dermatolog desteği alınmalıdır.

Elma Sirkesi Yüze Nasıl Uygulanır?

Elma sirkesi tonik olarak kullanılacaksa bir litre suya, 1-2 yemek kaşığı oranında su ile karıştırılarak cilde uygulanır. Eğer sivilce üzerine kurutucu bir uygulama isteniyorsa yarı yarıya sulandırılarak kullanılmalıdır. Cilt üzerinde bırakılmamalı muhakkak durulanmalıdır. Elma sirkesi maskesi asidik özelliği nedeniyle 30 dakikadan daha uzun süre ciltte tutulmamalıdır.

Cilde elma sirkesi ve soda birlikte de uygulanabilir. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 3 kaşık soda karıştırılır. Cilde spreyli bir şişe içinden püskürtülerek uygulanır. Yüz tamamen ıslandıktan sonra pamukla cilt silinir. Bu esnada nazik olunmalı, cilt yıpratılmamalıdır. Sabah ve gece olmak üzere günde iki kez yapılan uygulama sivilcelerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Elma Sirkesi Zayıflatır mı?

Zayıflama için elma sirkesi kullanımı oldukça yaygındır. Yemeklerden önce bir bardak suya bir kaşık elma sirkesi ekleyerek içmek, yetişkin ve mide sorunu olmayan kişilerin zayıflamasına yardım eder. Günün ilk saatlerinde, karışımı içmenin metabolizma hızını ve vücudun yağ yakma kapasitesini arttırdığı bilinir. Peki, elma sirkesi içilir mi? Sek elma sirkesi içmek hem mide sağlığı için hem de damak zevki göz önüne alındığında tavsiye edilmese de, sirkeli su içilebilir. Günlük az miktarlarda içilen elma sirkeli su, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Elma Sirkesi Nasıl ve Ne Zaman Tüketilmeli?

Zayıflama için elma sirkesi kürü yapılacaksa her gün,

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

1 bardak ılık suyun karıştırılarak içilmesi yeterlidir.

Kahvaltıdan yaklaşık yarım saat önce içilen karışım, aç karnına vücudun detoks yapmasına da yardım eder. Karışım haftada 3 gün tüketilerek günlük diyete devam edilebilir. Zayıflamak için elma sirkesi kullananlar, salatalarına ve yemeklerine de bol bol sirke ekleyebilir. Hatta çorba ve yemeklerin içinde de sirke kullanarak vücut metabolizmasını hızlandırmak mümkündür. Sirkeyle turşu, sos ve mezeler yapabilir, günlük öğünlerinizde sirkeye yer açabilirsiniz.

Elma Sirkesinin Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Elma sirkesi mucizesi, faydaları ile anılır ancak sirkenin yanlış kullanımı vücuda zarar verebilir ve yan etkilere yol açabilir. Bahsedilen faydaların yanında elma sirkesi bağırsak mantarı üzerinde de etki gösterir. Lenf sistemi içinde görev alan candida mantarı ve elma sirkesi yan yana bulunamaz. Candida mantarı elma sirkesi uygulandığında kısa sürede ölür. Özellikle kadınların genital bölgesinde çoğalan bu mantar türünün ortadan kaldırılması için sirkeye başvurulur. Sorunun devamı halinde uzman doktor kontrolü gereklidir.

Sitrik asit içeren elma sirkesinin çok kullanılması, direkt içilmesi, seyreltilmemesi yemek borusuna ve mideye hasar verebilir. İçindeki asit potasyum eksikliğine neden olabilir. İnsülin ve diüretik ilaç kullanan kişiler elma sirkesi kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır. Elma sirkesinin bu ilaçların etkisini azaltabileceği düşünülür. Su ile inceltilmeden diş bakımında kullanılan sirke, diş etlerinin hasar almasına sebep olabileceği için seyreltilmesi gerektiğinin altı çizilir. Elma sirkesinin bağırsaklara faydası bilinse de çok kullanımı sindirim problemlerine neden olabilir. Kişilerde midede yanma, ekşime, ishal ve hazımsızlık görülebilir. Herhangi bir yan etki durumunda doktor desteği alınmalıdır.

Elma Sirkesi Fiyatları

Elma sirkesinin fiyatları, ürünün organik olup olmamasına, şişesinin özelliklerine, markasına, ürün ambalajına göre değişiklik gösterir. Cam şişede olan organik elma sirkesi, plastik şişedeki elma sirkesinden daha yüksek fiyatlara sahip olabilir. Kullanıcıların fiyat muhakemesi yaparken tüm özellikleri göz önüne alması önem arz eder.