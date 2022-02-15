Ebru Gündeş & Murat Boz - Sonsuza Dek Şarkı Sözleri ve Klibi

Ebru Gündeş ve Murat Boz 5 yıl aradan sonra yeni bir düetle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ebru Gündeş & Murat Boz "Sonsuza Dek" parçası tüm dijital müzik platformlarında yayında!

Gündem 15.02.2022, 14:53 15.02.2022, 14:58
Ebru Gündeş & Murat Boz - Sonsuza Dek Şarkı Sözleri ve Klibi

Söz-Müzik: Nezih Üçler Düzenleme: Mustafa Ceceli Klip Yönetmeni: Gülşen Aybaba

"Sonsuza Dek" Şarkı Sözleri;

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Kalbimin sahibi kanatsız meleğim

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Kalbimin sahibi kanatsız meleğim

Kanun: Aytaç Doğan Bass: Birkan Şener Gitar, Perdesiz: İlter Kurcala Ud,Cümbüş: Mtr Ali Yılmaz Darbuka,Bendir,Küp,Tef: Erdem Dalkıran Yaylılar: İstanbul Strings Yaylı Kayıt: Stüdyo Can Mix-Mastering: Koray Püskül  Yapım: Blue Music

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