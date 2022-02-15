Ebru Gündeş & Murat Boz - Sonsuza Dek Şarkı Sözleri ve Klibi
Ebru Gündeş ve Murat Boz 5 yıl aradan sonra yeni bir düetle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ebru Gündeş & Murat Boz "Sonsuza Dek" parçası tüm dijital müzik platformlarında yayında!
Söz-Müzik: Nezih Üçler Düzenleme: Mustafa Ceceli Klip Yönetmeni: Gülşen Aybaba
"Sonsuza Dek" Şarkı Sözleri;
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
Gönlüm huzur buldu gözlerinde
Ben karar verdim şimdi sıra sende
Gönlüm huzur buldu gözlerinde
Ben karar verdim şimdi sıra sende
Benimle bir hayat kurar mısın?
Öykümüzü baştan yazar mısın?
Sonsuza dek benimle yaşar mısın?
Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği
Benimle bir hayat kurar mısın?
Öykümüzü baştan yazar mısın?
Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği
Kalbimin sahibi kanatsız meleğim
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
Sevdayı bilmezdim senden önce
Sanki yeniden doğdum ellerinde
Gönlüm huzur buldu gözlerinde
Ben karar verdim şimdi sıra sende
Benimle bir hayat kurar mısın?
Öykümüzü baştan yazar mısın?
Sonsuza dek benimle yaşar mısın?
Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği
Kalbimin sahibi kanatsız meleğim
Kanun: Aytaç Doğan Bass: Birkan Şener Gitar, Perdesiz: İlter Kurcala Ud,Cümbüş: Mtr Ali Yılmaz Darbuka,Bendir,Küp,Tef: Erdem Dalkıran Yaylılar: İstanbul Strings Yaylı Kayıt: Stüdyo Can Mix-Mastering: Koray Püskül Yapım: Blue Music