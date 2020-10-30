Doya Doya Moda 80. Bölüm - 30 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın 30 Ekim 2020 tarihli yeni bölüm tanıtımı yayımlandı. Yeni bölüm tanıtımı sizlerle...

Doya Doya Moda 80. Bölüm Fragmanı | Böyle Konsept Görülmedi

Doya Doya Moda 80. Bölüm Fragmanı Doya Doya Moda jürisi oluyorlar Hafta içi her gün #TV8 ekranlarında yerini alan #DoyaDoyaModa isimli #ModaProgramı youtube kanalında sizlerle :) Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez! Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8’de!

30 EKİM 2020 YAYIN AKIŞI TV8

06:00 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Oynat BakalımProgram

09:30 MasterChef TürkiyeYarışma

13:00 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma 80. Bölüm



20:00 Kırmızı Oda / Yeni BölümDizi00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi02:30 En Şık BenimYarışma04:30 8x8Program05:15 Bilginiz OlsunProgram