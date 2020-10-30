Doya Doya Moda 80. Bölüm - 30 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle
TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın 30 Ekim 2020 tarihli yeni bölüm tanıtımı yayımlandı. Yeni bölüm tanıtımı sizlerle...
TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda'nın 30 Ekim 2020 tarihli yeni bölüm tanıtımı yayımlandı. Yeni bölüm tanıtımı sizlerle...
Doya Doya Moda 80. Bölüm Fragmanı | Böyle Konsept Görülmedi
Doya Doya Moda 80. Bölüm Fragmanı Doya Doya Moda jürisi oluyorlar Hafta içi her gün #TV8 ekranlarında yerini alan #DoyaDoyaModa isimli #ModaProgramı youtube kanalında sizlerle :) Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez! Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8’de!
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30 EKİM 2020 YAYIN AKIŞI TV8
06:00 Oynat BakalımProgram
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Oynat BakalımProgram
09:30 MasterChef TürkiyeYarışma
13:00 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma 80. Bölüm
00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi
02:30 En Şık BenimYarışma
04:30 8x8Program
05:15 Bilginiz OlsunProgram