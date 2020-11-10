Dolar bugün kaç TL? (10 Kasım 2020 dolar - Euro fiyatları)

Geçtiğimiz hafta 8.3 sınırında hareket eden dolar, 8.3 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 8.3 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki9 Kasım 2020 Pazartesi bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 9 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Temel amacın fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Naci Ağbal, "Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım'a kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilecek" diye konuştu.

Uzmanlar, Covid-19 salgını ile ilgili haber akışı ile ekonomik teşvik haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, geçen haftaki hızlı yükseliş sonrası gelmesi muhtemel kâr satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.