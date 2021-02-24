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Doğduğun Ev Kaderindir 23. Bölüm HD Tek Parça izle 24 Şubat Çarşamba
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezon 11. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 11.bölümünün tanıtımı...Doğduğun Ev Kaderindir, 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yine tüm ürkiye'yi televizyon başına kilitleyecek...
Gündem 24.02.2021, 15:26
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezon 11. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 11.bölümünün tanıtımı...Doğduğun Ev Kaderindir, 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yine tüm ürkiye'yi televizyon başına kilitleyecek...
Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölümü ile bu akşam 20.00'de TV8'de.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?
TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI
Zeynep - Demet Özdemir
Mehdi - İbrahim Çelikkol
Sakine - Zuhal Gencer
Nermin - Senan Kara
Ekrem - Nail Kırmızıgül
Cemile - Elif Sönmez
Sultan - Hülya Uyar
Nuh - Fatih Koyunoğlu
Müjgan - Zeynep Kumral
Kibrit - Helin Kandemir
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