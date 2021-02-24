Doğduğun Ev Kaderindir 23. Bölüm HD Tek Parça izle 24 Şubat Çarşamba

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezon 11. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 11.bölümünün tanıtımı...Doğduğun Ev Kaderindir, 24 Şubat 2021 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yine tüm ürkiye'yi televizyon başına kilitleyecek...

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölümü ile bu akşam 20.00'de TV8'de.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?

TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül



Faruk - Engin HepileriCemile - Elif SönmezSultan - Hülya UyarNuh - Fatih KoyunoğluMüjgan - Zeynep KumralKibrit - Helin Kandemir

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