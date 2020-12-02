Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon 10. bölüm (2 Aralık 2020) Canlı İzle - Son Bölüm

“GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ” İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ? “Doğduğun ev kaderinmiş. Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş” Gerçek bir hayat hikayesi! Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezon 10. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 10. bölümünün 2. tanıtımı... Doğduğun Ev Kaderindir, 2 Aralık 2020 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında bir kez daha izleyici karşısında olacak...

TV8 2 ARALIK 2020 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Oynat BakalımProgram

09:30 MasterChef TürkiyeYarışma

14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma



00:15 Kırmızı OdaDizi02:30 Doya Doya ModaYarışma04:30 8x8Program05:15 Bilginiz OlsunProgram