Son Dakika
Doğduğun Ev Kaderindir 18. Bölüm HD Tek Parça TV8 Canlı izle 4 Kasım Çarşamba
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 6. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 6. bölümünün 1. tanıtımı... Doğduğun Ev Kaderindir, 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yine tüm Türkiye'yi televizyon başına kilitleyecek...
Gündem 04.11.2020, 20:22
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 6. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 6. bölümünün 1. tanıtımı... Doğduğun Ev Kaderindir, 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yine tüm Türkiye'yi televizyon başına kilitleyecek...
Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölümü ile bu akşam 20.00'de TV8'de.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?
TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI
Zeynep - Demet Özdemir
Mehdi - İbrahim Çelikkol
Sakine - Zuhal Gencer
Nermin - Senan Kara
Ekrem - Nail Kırmızıgül
Cemile - Elif Sönmez
Sultan - Hülya Uyar
Nuh - Fatih Koyunoğlu
Müjgan - Zeynep Kumral
Kibrit - Helin Kandemir
-