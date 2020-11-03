Doğduğun Ev Kaderindir 18. Bölüm 1. ve 2. Fragmanları yayınlandı full İzle

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 17. bölümü yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 17. Bölüm (28 Ekim 2020) HD Tek Parça full Canlı İzle - Son Bölüm

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 5. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 5. bölümünün 2. tanıtımı... Doğduğun Ev Kaderindir, 28 Ekim 2020 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yine izleyicisi karşısında olacak...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam TV8 ekranında 17. yeni bölüm ile izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Mehdi, Zeynep'in yeni avukatlık bürosunda işe girmesinin ardından patronu tarafından eve bırakıldığı anlara tanık olan Mehdi deliye döner. Zeynep'i eve kilitleyen Mehdi'nin bu tavrına boyun eğmeyen Zeynep kapıyı kırararak evi terk eder. Mehdi çok geçmeden yanlışını arkadaşlarının tavisyesi ile anlar ve Zeynep'ten özür diler

Mehdi'nin bu tavrı Zeynep'i oldukça derinden yaralamıştır. Boşanma kararı alan Zeynep'in kararı Mehdi'nin özür dilemesi ile son bulacak mıdır?

BÖLÜM TEKRARLARI İÇİN TIKLAYINIZ