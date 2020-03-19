Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanacak

Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.

Aşağıda detayı belirtilen haber ile cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti. bu hafta 20.03.2020 tarihli cuma hutbesinin yayımlanıp yayımlanmayacağı belirsiz durumdadır.

CUMA HUTBESİNİN YAYIMLANDIĞI SİTE İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet’in koronavirüs önlemlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı cuma ve cemaatle kılınan namazlara ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulunca alınan tedbir kararlarını gazetecilerle paylaşan Başkan Erbaş; “Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen, henüz tedavisi bulunamayan ve bu nedenle binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs sebebiyle cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması hususunu değerlendirerek aşağıdaki açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunca koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbir kararlarına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“ • Yeni tip koronavirüs, bulunduğu ortamda insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa sürede salgın haline gelmekte;

• Virüs ilk bulaştığı anda fark edilemediğinden hastalığı taşıyan kişiler, aynı ortamda bulunan diğer insanlar için büyük bir tehlike oluşturmakta;

• İnsanların toplu halde bulundukları mekânlar, söz konusu virüsün yayılması için oldukça uygun bir ortam oluşturup hastalığın salgın hale gelmesinde yüksek bir risk taşımaktadır.

Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlamasıyla birlikte, kamu otoritesi tarafından, tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir.

Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde, namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz; ‘Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız.’ buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş; ‘Bulaşıcı hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına gitmesin.’ buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır.

Bu meyanda doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda sahabe-i kiramın, namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının varlığı bilinmektedir. Asr-ı saadet ve sahabe-i kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam âlimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

- Cuma namazı ile cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmiştir

Dolayısıyla yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam’ın şiârı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.”