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Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi 28.08.2020 İlk Nerede Yayımlanacak

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi ilk olarak haber detayında vereceğimiz sitede yayımlanıyor.

Gündem 27.08.2020, 10:15 27.08.2020, 10:19
Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi 28.08.2020 İlk Nerede Yayımlanacak
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Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.

CUMA HUTBESİNİN YAYIMLANDIĞI SİTE İÇİN TIKLAYINIZ

Tarih: 21.08.2020 MÜMİN: HAKKIN TEMSİLCİSİ, HAKİKATİN DAVETÇİSİ

Muhterem Müminler! Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir.”1 Mekke’de İslâm’ın ilk günlerinde inen bu ayetler, Peygamber Efendimizi toparlanıp kalkmaya, sorumluluk almaya ve tevhid dinini insanlara anlatmaya çağırmaktadır. Peygamberimizin şerefle taşıdığı ve ümmetine miras bıraktığı bu mukaddes görevin adı tebliğdir. Aziz Müslümanlar! Cenâb-ı Hak, “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.”2 buyurarak, zamanı ve zemini aşan bir bilinçle tebliğ görevini sürdürmemizi ister. O halde, yılmadan, yorulmadan insanları doğruya ve doğruluğa davet etmeliyiz. Cenâb-ı Hak, “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel yöntemle mücadele et.”3 buyurarak, tebliğin sağduyu ve hassasiyet gerektirdiğini bildirir. O halde, hakikate çağırırken güzel bir üslûpta, sabırlı ve nezaketli bir tutumda kararlı olmalıyız. Kıymetli Müminler! Her birimiz, tebliğ kadar temsil ile de görevliyiz. Anlattığı yüce değerleri yaşamak, İslâm’ın sınırlarına önce kendi hayatında riayet etmek, sözü ile özü bir olmak her müminin sorumluluğudur. Bu konuda Rabbimizin ikazı gayet açıktır: “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.”4 

Yorumlar (7)
Salih Hoca 12 ay önce
Gerçekten teşekkürler. Her sitede yayınlandı yazıyor. ama içi boş.
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Halim Hoca 1 yıl önce
Yayımlandı diyor siteye giriyorsun yok. Böyle bir yalan olabilir mi. ben verdiğiniz adresi kısayollara ekledim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun
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Mahmut 12 ay önce
Ateistlik dünyayı aldı.DAHA DİYANET UYANACAK
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Mahmut 12 ay önce
Ateistlik dünyayı aldı.DAHA DİYANET UYANACAK
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Ahmet Türk 12 ay önce
Teşekkür ederiz. Allah razı olsun
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misafir 12 ay önce
hani hütbe
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Furkan 10 ay önce
Kasım 22 hutbesi yayınlanmadı hala
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