Diyanet (4 Ekim 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Diyanet (30 Ağustos 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi ilk olarak haber detayında vereceğimiz sitede yayımlanıyor. 4 Ekim 2019

Diyanet (4 Ekim 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor
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Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.

İlgili site linki aşağıdadır. Her hafta ilgili siteyi ziyaret ederek sahte haber üreten, yayınlandı deyip sitesine ziyaretçi çeken, helalına haram bulaştıran sitelerden kendinizi koruyabilirsiniz.

4 Ekim 2019

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Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2019, 08:32
Cuma mesajları, sözleri ve duaları - 2019

Cuma mesajları, sözleri ve duaları - 2019
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YORUMLAR
Salih Hoca
Salih Hoca - 7 gün Önce

Gerçekten teşekkürler. Her sitede yayınlandı yazıyor. ama içi boş.

Halim Hoca
Halim Hoca - 5 ay Önce

Yayımlandı diyor siteye giriyorsun yok. Böyle bir yalan olabilir mi. ben verdiğiniz adresi kısayollara ekledim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun

Mahmut
Mahmut - 7 gün Önce

Ateistlik dünyayı aldı.DAHA DİYANET UYANACAK

Mahmut
Mahmut - 7 gün Önce

Ateistlik dünyayı aldı.DAHA DİYANET UYANACAK

Ahmet Türk
Ahmet Türk - 7 gün Önce

Teşekkür ederiz. Allah razı olsun