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Diyanet (27.12.2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor
T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Diyanet (27 Aralık 2019) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi ilk olarak haber detayında vereceğimiz sitede yayımlanıyor.
Gündem 25.12.2019, 15:40 25.12.2019, 23:01
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Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.
İlgili site linki aşağıdadır. Her hafta ilgili siteyi ziyaret ederek sahte haber üreten, yayınlandı deyip sitesine ziyaretçi çeken, helalına haram bulaştıran sitelerden kendinizi koruyabilirsiniz.
27 ARALIK 2019
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Salih Hoca 3 ay önce
Gerçekten teşekkürler. Her sitede yayınlandı yazıyor. ama içi boş.
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Halim Hoca 8 ay önce
Yayımlandı diyor siteye giriyorsun yok. Böyle bir yalan olabilir mi. ben verdiğiniz adresi kısayollara ekledim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun
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Mahmut 3 ay önce
Ateistlik dünyayı aldı.DAHA DİYANET UYANACAK
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Mahmut 3 ay önce
Ateistlik dünyayı aldı.DAHA DİYANET UYANACAK
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Ahmet Türk 3 ay önce
Teşekkür ederiz. Allah razı olsun
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misafir 3 ay önce
hani hütbe
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Furkan 1 ay önce
Kasım 22 hutbesi yayınlanmadı hala
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