Diyanet (13.03.2020) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor

Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.

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6.03.2020 Allah Temizdir, Temizliği Sever

28.02.2020 Hak Uğrunda Mücadelemiz Birlik ve Beraberlik Ruhumuz

21.02.2020 Üç Ayların Manevi İklimine Yaklaşırken

14.02.2020 Allah İle Kul Arasındaki Bağ

7.02.2020 Kudüs İslam Yurdudur

31.01.2020 Afetlere Karşı Bilinçli Olalım

24.01.2020 Sorumluluk Sahibi Bir Baba Olabilmek

17.01.2020 Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Ahlakı

10.01.2020 Peygamberimizin Dilinden Dualar

3.01.2020 İnsan, İman ve Hayat

27.12.2019 Tefekkür İle Bir Ömür Geçirmek

20.12.2019 Takva En Hayırlı Azığımız

13.12.2019 Namaz Rabbimize Yakın Olma Çabamız

6.12.2019 Batıl İnanç ve Hurafeler

29.11.2019 Dinin Özü Samimiyettir

22.11.2019 Musibetler Karşısında Müminin Tavrı

15.11.2019 Peygamberimiz ve Aile

8.11.2019 Mevlid-i Nebi

1.11.2019 Dünyevileşmek Geçici Olana Gönül Vermek

25.10.2019 Dualarımız Mehmetçiğimiz İçin

18.10.2019 Kul ve Kamu Hakkı,

11.10.2019 Gün Birlik ve Dayanışma Günüdür

4.10.2019 Dünya Evimiz Bize Emanettir

27.09.2019 Cami ve Hayat

20.09.2019 Tevazu İnsanı Yüceltir

13.09.2019 Her Can Dokunulmazdır

6.09.2019 Muharrem Ayı ve Aşura Günü

30.08.2019 Vatan Bize Emanettir

23.08.2019 Faizin Toplumsal Zararları

16.08.2019 Güvenli Bir Hayat İçin Afetlere Hazır Olalım

