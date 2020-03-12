Diyanet (13.03.2020) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi İlk Nerede Yayımlanıyor
T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Diyanet (13.03.2020) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi ilk olarak haber detayında vereceğimiz sitede yayımlanıyor.
Genellikle Perşembe günleri saat 17.00 dan yayımlanan Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin Haftanın hutbesi> Türkçe Hutbeler bölümünde yayımlanır.
İlgili site linki aşağıdadır. Her hafta ilgili siteyi ziyaret ederek sahte haber üreten, yayınlandı deyip sitesine ziyaretçi çeken, helalına haram bulaştıran sitelerden kendinizi koruyabilirsiniz.
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