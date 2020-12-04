Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 79. Bölüm tek parça full izle

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 78. Bölümünde Sahte gelin tarafından dolandırılan Mustafa Bey'in oğlu canlı yayına katılmayı kabul etti. Hasan Bey'in oğlu Oktay Aydoğdu babası ile artık konuşmak istemediğinin altını çizdi. Serdar Bey, çocuklarını da alıp kaçan 14 yıllık eşini aramak için Vazgeçme'ye başvurdu. Eşinin, kendisinin amca oğluyla bir ilişkisi olduğunu ifade eden Serdar Bey, kızının da başkasından olduğunu söyledi.

Umudunu kaybedenlere “Vazgeçme” demeye hazırlanan Didem Arslan Yılmaz, hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Doğrunun peşinde koşmaktan, haksızlıklara karşı durmaktan vazgeçmeyen; dürüst, cesur, gözü pek, araştırmacı-gazeteci Didem Arslan Yılmaz iyiliğin gücünü gösterecek. Artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak, umudunu kaybedenler bu programda sesini duyuruyor! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.15'te canlı yayınla Show TV'de!

GENEL TANITIM

İyiliğin gücünü gösterecek program "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanacak programla; faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor. 'Sesimi duyan yok mu?' diyenlerin sesi olacak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türk televizyonlarına yepyeni bir soluk getirecek; kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşecek!