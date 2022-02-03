Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 357. Bölüm Youtube'da yayınlandı

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım’ın üstlendiği “Gerçeğin Peşinde”, ekranların sevilen yüzü Serap Paköz’ün sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni ve Güvenlik Uzmanı Murat Aydın da programa uzman görüşleriyle katkı sağlıyor.

CANLI YAYIN / Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 357. Bölüm | 3 Şubat 2022

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Programı

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan “Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME”, doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!