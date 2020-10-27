Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme tek parça full izle 27 ekim Show TV Canlı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 50. Bölümünde; Kızı ve damadının sahip çıkmadığı torunlarına 3 yıldır bakan Münevver Hanım'ın tek isteği torunlarına vasi olmaktı ve sevindiren haber geldi! Münevver Hanım'ın kızı Çilem Hanım boşanma kararı alıp çocuklarının vasiliğini annesine bırakacağını ifade etti. Akif Bey eşinin kendisini aldattığını ve evden atıldığı iddiası ile Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurdu! Çocuklarının başkasından olduğunu DNA testiyle öğrenen Akif Bey adaletin peşinde.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şoke eden kayıtlar ortaya çıktı!

Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında herkesi şoke eden, adeta kan donduran telefon görüşmesi kayıtları ortaya çıktı.

Melek Aslan’ın o dönem sevgilisi olan Orhan Vatansever ile yaptığı tüyler ürperten telefon görüşmesinde Aslan, üzgün bir ses tonuyla ve ısrarla “Benden ne istiyorsun? ”diye soruyor. Bu soruya Orhan Vatansever ise, “Ben de bilmiyorum gerçekten, suçluluk duygusu ya da başka bir şey...” şeklinde cevap veriyor. Konuşmanın devamında azmettirici sevgili Vatansever'in, “Ben polis karakolunu aradığımda, Melek Hanım’ı Sakarya’ya götürdüğümü, ailesini nasıl para karşılığında tehdit ettiğimi, fotoğraf karşılığında tehdit ettiğimi söyledim!” cümlelerini kullandığı ve Melek’i açık bir şekilde tehdit ettiği anlaşıldı.

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İyiliğin gücünü gösterecek program "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanacak programla; faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

'Sesimi duyan yok mu?' diyenlerin sesi olacak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türk televizyonlarına yepyeni bir soluk getirecek; kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşecek!