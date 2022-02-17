Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 366. Bölüm Tek Parça Full Youtube İzle / 16 Şubat

Rukiye'nin kızının temiz kıyafetleri neredeydi? Rukiye: Kocamı kıskançlık yüzünden kaybettik "Babam 20 yaşındaki bir kadınla evlenirse ölür "Vazgeçme, 52 gündür kayıp olan Esra'yı buldu!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme | 16.02.2022

Rukiye'nin şaşırtan çelişkileri... "Gitmedim" dediği evi detaylarıyla nasıl çizdi? Rukiye'yi ilk gördüğü anda ne yapıyordu? Köyden Vasfi olay yerini anlattı! | Durmuş olay yerine giderken kimi gördü? Kayıp Yasin Şahin obrukta aranacak! | Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme | 09.02.2022

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan “Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME”, doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!