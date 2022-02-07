Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 359. Bölüm Tek Parça Full Youtube İzle / 7 Şubat

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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme | 07.02.2022

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan “Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME”, doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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