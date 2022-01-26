Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 351. Bölüm Canlı İzle / 26 Ocak 2022

Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.'00te canlı yayınla Show TV'de!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 347. Bölümünde; Burdur’da yatağında ölü bulunan ve dayısı Hızır Tunç Çetinkaya'nın tekmesi sonucu öldüğü ileri sürülen 3 yaşındaki Ayşenur Kazık’ın biyolojik babası Erdi Karakiraz başvurdu. Karakiraz, canlı yayında eski eşi Kader Kazık'ın annesi Yüksel Kazık ile yüzleşti. Konya'da evinin önünden kaybolan ve 2016 yılından bu yana haber alınamayan Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin katıldı Şüpheli gözü ile bakılan gri arabanın sahibi Aydın "Yasin'i öldürüp bahçeye gömmüş olabilirler" dedi. Suçlanan bakkal mehmetin oğlu ahmet katıldı. Eski eşinin iddialarına yanıt verdi. Babalarının çelişkili ifaleri hakkın da konuştu.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Programı

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan “Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME”, doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!