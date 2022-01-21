Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 348. Bölüm / 21 Ocak 2022

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 347. Bölümünde; Burdur’da yatağında ölü bulunan ve dayısı Hızır Tunç Çetinkaya'nın tekmesi sonucu öldüğü ileri sürülen 3 yaşındaki Ayşenur Kazık’ın biyolojik babası Erdi Karakiraz başvurdu. Karakiraz, canlı yayında eski eşi Kader Kazık'ın annesi Yüksel Kazık ile yüzleşti. Konya'da evinin önünden kaybolan ve 2016 yılından bu yana haber alınamayan Yasin Şahin'in annesi Ümmü Şahin ve babası Yavuz Şahin katıldı Şüpheli gözü ile bakılan gri arabanın sahibi Aydın "Yasin'i öldürüp bahçeye gömmüş olabilirler" dedi. Suçlanan bakkal mehmetin oğlu ahmet katıldı. Eski eşinin iddialarına yanıt verdi. Babalarının çelişkili ifaleri hakkın da konuştu.

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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Programı

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan “Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME”, doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

Yasin Şahin’e ne oldu? Sır perdesi aralanacak mı?

Konya’nın Akören ilçesinde 2016 yıllında evinin önünden kaybolan 6,5 yaşındaki Yasin Şahin’e ne oldu? Kayıp Yasin Şahin nerede? Yasin Şahin yaşıyor mu? Baba Yavuz Şahin ve anne Ümmü Şahin yıllardır haber alamadıkları oğulları Yasin Şahin’i bulmak için Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu. Kayıp Yasin Şahin’in bir anda sırra kadem basması, kısa sürede tüm Türkiye’nin takip ettiği bir olay haline gelirken, Şahin ailesinin çelişkileri ve köydeki şüpheli kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu hafta içi her gün 15.00’te Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının merakla takip edilen konusu haline gelen 2016 yıllında oyun oynarken Konya Akören’deki evinin önünden kaybolan ve bir daha haber alınamayan Yasin Şahin’e ne olduğu araştırılmaya devam ediyor.