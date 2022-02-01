Destan 9. Bölüm Kesintisiz Canlı İzle! Destan 1Şubat Son Bölüm Hd Tek Parça Youtube İzle!

Destan 9.Bölüm Özeti

‘’Bozkırın kana bulandığına göz yummaktansa, imdi boğazını keserim!’’Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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Destan yeni bölümüyle en çok izlenen dizi oldu.

Akkız ve Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtardı. Ekranların yeni fenomeni 'Destan' sekizinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu, #TürkleriBirEdecek etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken büyük ilgi gördü. 'Destan' sekizinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,10 reyting ve %17,18 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

'Destan'ın sekizinci bölümünde, Alpagu Han'ın tahttan çekilmesini fırsat bilen Balamir, askerleriyle birlikte Gök Saray'a gece baskını yaparak tahta oturdu! Ulu Ece ve oğulları Kaya ve Temur bu duruma itiraz ederken, Kurultay'ın desteğini arkasına almış Balamir tahtı bırakmadı.

Akkız ve Batuga'yla birlikte saraydan ayrılan Alpagu Han, Kün Ata'nın elinden şifa buldu ve gücünü toplamaya başladı. Ulu Ece Kurultay'daki oy dağılımını lehine çevirmeye çalışırken, Tutkun'un zehirlenmesi ortalığı karıştırdı. Bu durumu fırsat bilen Mei Jin, eşi Temur tahta çıkmadığı takdirde Çin ordularının Gök Hanlığı'na saldıracağını bildirdi.

Akkız ve Batuga, Balamir'in oyununu ortaya çıkarmak için kurduğu plan boşa çıksa da Batuga, Kırçiçek'i kullanarak Balamir'i oyuna getirmeyi planladı. Kurultay gününde Akkız'ın tahta dönmeye ikna ettiği Alpagu Han, Balamir'in karşısına çıktı ve onu alt etti. Ardından Kırçiçek, Kurultay'a gerçekleri açıklayınca Balamir'in taht sevdası son buldu. Ancak Kırçiçek'in bir şartı vardı: Konuşurken gördüğü Batuga ile evlenmek!

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar.

Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır. Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

Alpagu Han, eşi Tılsım'ın mezarı başında isyan etti!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

'Destan'ın sekizinci bölümünde, yarası nedeniyle tahtta çekilen ve Akkız ile Batuga'nın desteği ile saraydan gizlice ayrılan Alpagu Han, Kün Ata'nın şifalı elleri sayesinde hayata tutundu.

Kün Ata ve Akkız'ın kurduğu kampta tedavisi süren Alpagu Han, çadırından çıktığında nerede olduğunu fark etti ve sinirle Akkız'a sordu "Beni özellikle mi buraya getirdiniz?" Tılsım Hatun'un mezarını gören Alpagu'nun bu tepkisine Akkız şöyle cevap verdi: "Biz değil ama... Belki Gök Tengri yaranıza şifa olan çiçekleri özellikle buraya ekmiştir!"

Alpagu Han gücünü toparlayıp Tılsım'ın kurganına doğru gitti. Mezarın başında öfkeyle haykıran Alpagu "Tılsım! Mutlu musun? İhanet edebileceğin bir tahtım yok! Seni yüreğinden bıçaklayacak kolum yok! Oğlumun boynuna yay kirişi dolayacak kudretim yok! Ben kutlu değilmişim gayrı... Mutlu musun?... Oldu mu istediğin?"



Bu sahneyi uzaktan izleyen Akkız "Gök Tengri yerde ettiğini yerde ödetmeden kimseyi göğe almazmış" dedi. Batuga ise babasının bu haline "Belki Tengri bu yüzden senin okunla ölmesine izin vermedi. Ödesin diye. Ama babamın yazgısını geçmişinin yazmasına izin veremeyiz. Çünkü onun yazgısı yurdun da yazgısı. Kolunu da tahtını da geri almalı" yorumunu yaptı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.