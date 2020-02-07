Depremzedeler için yardım gecesi düzenlenecek

Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği ve Aydede Restaurant işbirliğinde Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası mağdur vatandaşlara destek olmak için 16 Şubat 2019 Pazar günü saat 19.00’da Ortahisar Aydede restaurantta yemekli yardım gecesi düzenlenecek. Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği tarafından 150 kişiye 50 TL bedel karşılığı makbuz kesilerek yardım amaçlı akşam yemeği verilecek. Gelirinin tamamının depremzedeler için yapılacak olması bu organizasyonu farklı kılarken Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği ve Aydede Restaurant yardım gecesini destekleyen ve katkı sağlayan kurumlar olarak öne çıkıyor. Geceden elde edilen bütün maddi gelir mağdur sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda satın alınarak Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği aracılığıyla mağdur vatandaşlara ve ihtiyaçları olan insanlara ulaştırılacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında katılmak isteyen misafirlerin 0505 0345380 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları ve yardım gecesine destek olmaları istenildi. Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Selahattin Tezcan, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş başta olmak üzere yardım gecesinin oluşumda katkıları olan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmaların hepsine teşekkür etti.