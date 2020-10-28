Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Star TV Canlı İzle 28 Ekim

Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? Star’dan yepyeni ve çok özel bir program seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Demet ve Alişan, hafta içi her gün Star'da!

TIKLA İZLE

6 YILLIK KÜSLÜĞÜN PERDE ARKASI

“Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”’ın ilk bölümü, sürprizleriyle herkesi ekran başına kilitledi. Demet Akalın ve Alişan, 6 yıl sonra nasıl barıştıklarını ilk kez canlı yayında anlattı! Demet Akalın, yakın dostu Alişan’ın oğlu Burak’ın doğumuna şahit olamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirirken duygu dolu anlar yaşandı.

SEDA SAYAN’DAN ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR

Canlı yayına bağlanan Seda Sayan, çok özel açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde neler yaptığını da anlatan Sayan; “Hayatima girecek kişiden önceden T.C. kimlik numarası istiyordum, şimdi de korona testi. Hanımlar, erkeklerden T.C. Kimlik Numarasi istemeyi unutmayın” dedi. Öte yandan ülke olarak bu zor günleri çok başarılı bir şekilde atlattığımızı da söyleyen Sayan, başka ülkelere de yardım ettiğimizi söyledi.

DEMET AKALIN’IN MUHABİRLİK DENEYİMİ!

Demet Akalın, ünlü oyuncu Ezgi Mola ile yaptığı röportajla ilk kez muhabirlik deneyimi yaşadı. Ezgi Mola’yı sorularıyla sıkıştıran Demet Akalın, oyuncunun ne zaman evleneceğini öğrenmeye çalıştı. Ezgi Mola ile röportaj yapan Akalın, sorduğu sorularla keyifli anlar yaşattı.