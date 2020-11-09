Çukur yeni bölüm bugün var mı? Show TV 9 Kasım 2020 Yayın Akışı

Çukur'un 102. Bölümünde neler olacak?

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak. Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

Show TV 9 Kasım 2020 Yayın Akışı

6:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Yeni GelinTekrar

11:15 Kalp AtışıTekrar

13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 ÇukurYeni Bölüm

00:15 Alev AlevTekrar

02:45 RamoTekrar

05:30 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

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