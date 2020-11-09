Çukur yeni bölüm bugün var mı? Show TV 9 Kasım 2020 Yayın Akışı
Show TV'de bugün neler var? Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV bugünkü canlı yayın akışı. 9 Kasım 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı, Show TV rehberi.
Çukur'un 102. Bölümünde neler olacak?
Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.
Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak. Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.
Show TV 9 Kasım 2020 Yayın Akışı
6:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Yeni GelinTekrar
11:15 Kalp AtışıTekrar
13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 ÇukurYeni Bölüm
00:15 Alev AlevTekrar
05:30 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
NASIL İZLERİM?
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DİGİTÜRK SHOW TV HD 322. Kanalda İzleyebilirsiniz.
D-SMART 23. Kanalda İzleyebilirsiniz.
TURKSAT KABLO TV Türkiye genelinde mevcut analog KTV şebekesinde S 08'inci kanaldan izleyebilirsiniz.
TELEDÜNYA Teledünya sayısal kablo TV şebekesinde 24’ncü kanaldan izleyebilirsiniz.
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SHOW TV (UYDU)
DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12219,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 6.500 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14
SHOW TV HD (UYDU)
DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12209,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 10.000 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14
SHOWTÜRK (UYDU)
DIGITAL Türksat 3A Uydusu Alış Frekansı 11045,0 MHz Yatay (H) Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 4.800 Msym/s FEC Rate 3/4