Çukur yeni bölüm bugün var mı? Show TV 2 Kasım 2020 Yayın Akışı
Show TV'de bugün neler var? Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV bugünkü canlı yayın akışı. 2 Kasım 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı, Show TV rehberi.
Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.
Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!
2 KASIM YAYIN AKIŞI
06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Yeni GelinTekrar
11:15 Kalp AtışıTekrar
13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 ÇukurYeni Bölüm
00:15 RamoTekrar
03:00 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar
05:30 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
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DİGİTÜRK SHOW TV HD 322. Kanalda İzleyebilirsiniz.
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DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12219,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 6.500 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14
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DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12209,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 10.000 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14
SHOWTÜRK (UYDU)
DIGITAL Türksat 3A Uydusu Alış Frekansı 11045,0 MHz Yatay (H) Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 4.800 Msym/s FEC Rate 3/4