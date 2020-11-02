Çukur yeni bölüm bugün var mı? Show TV 2 Kasım 2020 Yayın Akışı

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

2 KASIM YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Yeni GelinTekrar

11:15 Kalp AtışıTekrar

13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 ÇukurYeni Bölüm

00:15 RamoTekrar

03:00 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar

05:30 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

NASIL İZLERİM?

DİGİTÜRK 22. Kanalda İzleyebilirsiniz.

DİGİTÜRK SHOW TV HD 322. Kanalda İzleyebilirsiniz.

D-SMART 23. Kanalda İzleyebilirsiniz.

TURKSAT KABLO TV Türkiye genelinde mevcut analog KTV şebekesinde S 08'inci kanaldan izleyebilirsiniz.

TELEDÜNYA Teledünya sayısal kablo TV şebekesinde 24’ncü kanaldan izleyebilirsiniz.

İNTERNET İnternet üzerinden www.showtv.com.tr adresinden izlenebilir.

SHOW TV (UYDU)

DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12219,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 6.500 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14

SHOW TV HD (UYDU)

DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12209,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 10.000 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14

SHOWTÜRK (UYDU)

DIGITAL Türksat 3A Uydusu Alış Frekansı 11045,0 MHz Yatay (H) Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 4.800 Msym/s FEC Rate 3/4