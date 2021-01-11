Çukur yeni bölüm bugün var mı? İşte Show TV yayın akışı
Çukur dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği belli oldu. Show TV’de her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen dizide heyecan giderek artıyor. Bazı dizilerin bu hafta yeni bölümlere ara vermesinin ardından gözler Çukur’a çevrildi. İşte Show TV yayın akışı ve detaylar
11 OCAK 2021 Show TV yayın akışı
06:00 Çocuktan Al HaberiTekrar
07:30 Yeni GelinTekrar
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar
12:30 Adını Feriha KoydumTekrar
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 ÇukurYeni Bölüm
00:15 ArızaTekrar
03:00 Alev AlevTekrar Altyazılı
05:15Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
Çukur'un 111. Bölümünde neler olacak?
Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek.
Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.