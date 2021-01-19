Çukur 112. Bölüm (18 Ocak) HD Tek Parça Full İzle - Son Bölüm

Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak. Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.

Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak

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Koçovalılar, Cengiz Erdenet'in sonunu getirdi!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde nefes kesen gelişmeler seyircileri ekran başına kilitledi. Koçovalılar intikam listesinden bir ismi daha eksiltti ve Cengiz Erdenet devri resmen kapandı. Cengiz Erdenet karakterine hayat veren usta oyuncu Mustafa Avkıran diziye veda etti. Cengiz'in ölümü ise büyük ses getirdi.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde şoke eden olaylar yaşandı. Çağatay'ın dönüşü sürpriz gelişmelere sahne olurken, Çağatay ve Kulkan'ın beklenmedik hamlesi ise Çukur'da tüm dengeleri değiştirdi. Çağatay ve Kulkan, babalarının sonunu getirecek bir karar aldı ve Cengiz Erdenet'i Koçovalılar'a teslim ettiler.

Finalde otelde Cengiz'i yakalayan Koçovalılar, onun sonunu getirdi. Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme seçenekleri sundu. Cengiz ise silahla kendini öldürmeyi seçti. Böylelikle Çukur'da Cengiz Erdenet devri kapandı.

ÇAĞATAY VE KULKAN'DAN ŞOKE EDEN HAREKET!

Çağatay ve Kulkan'ın, babaları için aldığı karar ise herkesi şoke etti. Cengiz Erdenet'in sonunu getirecek bir adım atan ikili, babalarını Koçovalılar'a teslim etti. Kulkan, Yamaç'ı arayarak Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi. Oteli izleyen Celasun da bunun üzerine Yamaç'ı aradı ve Çağatay'ın otelden çıktığını söyledi. Haberi alan Yamaç, hemen harekete geçti. Koçovalılar, Cengiz'i yakalamayı başardı ve intikam listelerinden bir ismi daha eksiltti.