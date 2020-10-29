CSO'dan 'Büyük Cumhuriyet Konseri' Saat 19.23 te TRT1'de Canlı İzle

letişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'nci yıldönümünde Büyük Cumhuriyet Konseri düzenleneceğini duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 97'nci yıldönümünde de coşkuyla kutlanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yarın 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile bayramın coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde 29 ekim tarihinde Patara antik tiyatroda özel bir Cumhuriyet Bayramı konseri gerçekleştiriyor.

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