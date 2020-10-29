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CSO'dan 'Büyük Cumhuriyet Konseri' Saat 19.23 te TRT1'de Canlı İzle
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu akşam saat 19.23'te 'Büyük Cumhuriyet Konseri' verecek
Gündem 29.10.2020, 15:36
letişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'nci yıldönümünde Büyük Cumhuriyet Konseri düzenleneceğini duyurdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 97'nci yıldönümünde de coşkuyla kutlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde 29 ekim tarihinde Patara antik tiyatroda özel bir Cumhuriyet Bayramı konseri gerçekleştiriyor.