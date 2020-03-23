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Crowne Plaza Cappadocia'dan Geçici Hizmet Durdurma Bilgilendirmesi
Gündem 23.03.2020, 17:59 23.03.2020, 18:07
Geçici Hizmet Durdurma Bilgilendirmesi
Değerli Misafirlerimiz ve iş ortaklarımız,
Covid-19 salgını, seyahat turizm faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar sebebi ile faaliyetlerimize bir süre ara verme kararı aldık.Crowne Plaza Cappadocia - Nevşehir Hotel, 26 Mart 2020 - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçici olarak kapalı olacaktır.
İptal Politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlığı sayfamızı ziyaret edin: LiNK
Saygılarımızla,
Crowne Plaza Cappadocia- Nevşehir Ekibi