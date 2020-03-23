Crowne Plaza Cappadocia'dan Geçici Hizmet Durdurma Bilgilendirmesi

Geçici Hizmet Durdurma Bilgilendirmesi

Değerli Misafirlerimiz ve iş ortaklarımız,

Covid-19 salgını, seyahat turizm faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar sebebi ile faaliyetlerimize bir süre ara verme kararı aldık.Crowne Plaza Cappadocia - Nevşehir Hotel, 26 Mart 2020 - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçici olarak kapalı olacaktır.

Bu durumu sizler gibi yakından takip etmekteyiz ve misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına ve refahına öncelik vermeye devam ediyoruz. Sizi kısa süre içinde yeniden sağlıklı günlerde otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi istiyor ve bu zorlu sürecimizdeki gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz.

İptal Politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlığı sayfamızı ziyaret edin: LiNK

Saygılarımızla,

Crowne Plaza Cappadocia- Nevşehir Ekibi