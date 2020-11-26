Covid-19 test sonucu kaç günde çıkar, sonuçlar nasıl öğrenilir? e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama

Covid-19’da Kesin tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya burun sürüntüsünde virüsün genetik materyalinin aranması prensibine dayanır. Covid-19 testi ilk etapta ağız ve burundan sürüntü çubukları yardımıyla sıvı örneklerinin alınmasıyla yapılıyor. Sıvı örnekleri laboratuvara gönderilerek test ediliyor. Vatandaşlar, Covid - 19 test raporlarını sağlık tesislerine gitmeye gerek kalmadan öğrenebiliyor.

Covid-19 Test Sonucu Kaç Günde Çıkar? Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz. E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ