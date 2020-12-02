Çorum hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Çorum'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 2 Aralık 2020 tarihli haberimizde

Hava sıcaklığının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/