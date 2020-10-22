Corona virüs aşısında son durum ne? Corona virüs 22 Ekim 2020 verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 584'e yükseldi. Bugün toplam 117 bin 198 test yapılırken, 2 bin 102 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 355 bin 528 oldu. Bugün iyileşen bin 581 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 310 bin 27'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 599 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca açıkladı! İstanbul'da korkutan vaka artışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı” dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

CORONA VİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?

Corona virüsüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Yerli aşı çalışmalarına değinen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

*Aşı çalışmalarını doğrudan yürüten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik bir ekip tarafından aşı çalışmaları sürdürülmektedir. Şu anda 4 farklı aşı üzerinden çalışılmaktadır. Başka çalışmalar da vardır.*Ekiplerimiz sonuca en kısa zamanda ulaşmak için rekabet içinde, birbirinin başarısı için de dayanışma içindedirler. Şu an aşılardan ikisi insan deneyi çalışmalarına yakındır.

Etkilerini arttırarak devam eden corona virüse karşı tıp dünyası bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı çalışmalarına değinen Bakan Koca, "Türkiye’de gerçekleşen Faz-3 çalışmaları kapsamında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yerli Covid-19 aşısını 2 hafta sonra gönüllüler üzerinde deneyeceğiz." dedi.