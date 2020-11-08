Çok Güzel Hareketler 60. Yeni Bölüm HD Tek Parça Full Canlı İzle - 8 Kasım 2020 Pazar

ÇOK GÜZEL HAREKETLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler'in yeni bölümü 8 Kasım Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu hafta ekrana gelecek bölümüne Hakkı BULUT konuk oluyor.

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.

Programa bu hafta yurtta çiğ köfte partisi skeci damgasını vuracak. Çekimler esnasında tüm ekibi kahkahaya boğan skeç izleyicileri de çok eğlendirecek.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamları 20.00’de Kanal D’de.

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