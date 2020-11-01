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Çok Güzel Hareketler 60. Son Bölüm (1 Kasım 2020) HD Tek Parça Kanal D Canlı Full İzle
Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümleriyle başladı
Gündem 01.11.2020, 12:40
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’ yeni bölümü ile ekrana geliyor. Programın bu hafta ekrana gelecek bölümüne Hakkı BULUT konuk oluyor.
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.
Programa bu hafta yurtta çiğ köfte partisi skeci damgasını vuracak. Çekimler esnasında tüm ekibi kahkahaya boğan skeç izleyicileri de çok eğlendirecek.
Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamları 20.00’de Kanal D’de.
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